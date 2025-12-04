I documenti choc di Hamas che svelano i legami con le Ong di Gaza finanziate dalla Ue

Le Ong che operano a Gaza e che al tempo stesso prendono finanziamenti dall'Unione europea sarebbero state infiltrate da membri di Hamas. A denunciarlo è Ngo Monitor, associazione no profit che sorveglia l'operato delle organizzazioni non governative. Se confermata, si tratterebbe di un'inchiesta clamorosa che rivelerebbe pericolosi legami tra il gruppo terroristico e le ong occidentali che operavano nella Striscia. Ngo Monitor sta pubblicando numerosi documenti interni di Hamas, rilanciati anche dal sito paneuropeo Euractiv, che descrivono un presunto «imponente sistema di collegamenti formali dell'organizzazione con le principali Ong internazionali presenti a Gaza». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I documenti choc di Hamas che svelano i legami con le Ong di Gaza finanziate dalla Ue

