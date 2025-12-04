Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
xTool sbarca in Europa, sede a Düsseldorf e e nuovo incisore F2 Ultra Uv wired.it
Digital Angels: nasce DAs Media, il primo smart media center pronta una squadra di 35 professionisti con sedi ... tpi.it
Napoli, per giugno spunta l’idea Giovane dal Verona: c’è la concorrenza dell’Inter (Moretto) ilnapolista.it
Autenticità e stile: la promessa della nuova linea Vans ilnapolista.it
Basket, Trapani Shark nel caos: Repesa scappa dall’Italia. La società lo accusa: “Andato via senza salutare, ... ilfattoquotidiano.it
Italia Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo: scelta la sede della semifinale playoff Mondiali 2026
Gli azzurri di Gattuso tornano al Gewiss Stadium il 26 marzo: quattro precedenti senza sconfitte ne... ► sportface.it
La Fiamma Olimpica è a Roma. I tedofori città per città
AGI - La Fiamma Olimpica è arrivata a Roma per iniziare il suo lungo e appassionante viaggio attrav... ► agi.it
Un Professore, anticipazioni stasera 4 dicembre 2025: Dante e Anita tra segreti e verità nascoste, Simone e Manuel in contrasto
A far da sfondo nella puntata il pensiero di Nietzsche: Dante affronterà con gli alunni il tema de... ► ilgiornaleditalia.it
La Fiamma Olimpica è a Roma, conto alla rovescia per i Giochi Milano Cortina 2026
Roma, 4 dicembre 2025 – La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è atterrata a Fiumicino dopo il ... ► quotidiano.net
Manovra, tutti i bonus in arrivo nella prossima legge di bilancio: quali saltano e quali restano
L'elenco dei bonus in arrivo nella nuova legge di bilancio 2026: vediamo quali incentivi saltano e ... ► fanpage.it
Homeschooling, in Italia migliaia di famiglie lo scelgono. Una mamma: “I miei figli studiano a casa per essere davvero liberi. I programmi restino ancorati al passato e spesso non vadano oltre la seconda guerra mondiale”
L’educazione parentale registra in Italia un incremento costante. I dati disponibili indicano che g... ► orizzontescuola.it
Calciomercato Inter, la bomba di Moretto: «Sommer andrà via a giugno! Il club ha già deciso, e per il suo sostituto…»
di Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, la bomba di Moretto: «Sommer andrà via a giugno! Il c... ► internews24.com
Allarme Coldiretti: la lobby delle navi mette in serio pericolo il Made in Italy
Il Made in Italy del settore agroalimentare è a rischio. Lo ha fatto sapere Coldiretti la quale, pr... ► panorama.it
Sul Lago di Garda debutta il nuovo festival "Torri Swingin’ Gospel"
Torri del Benaco apre la stagione natalizia con un dicembre interamente dedicato alla grande music... ► veronasera.it
SmartTube, la popolare alternativa a YouTube su Android TV, è stata compromessa da malware
SmartTube, una delle app più utilizzate per guardare YouTube su Android TV e Fire TV, negli ultimi... ► tuttoandroid.net
Frank dice ai giocatori di essere “coraggiosi”
2025-12-04 18:34:00 Breaking news: Thomas Frank ha definito la visita dell’ex squadra del Brentfor... ► justcalcio.com
Collegato in fibra ottica il data center scavato nella montagna del Trentino. Mynet primo operatore a riuscirci
Il Trentino ha acceso il suo data center sotterraneo: Mynet ha realizzato per prima la connessione ... ► dday.it
Il Natale a Villafranca di Verona: tutti gli appuntamenti durante le festività
Le vie del centro storico si preparano ad accogliere il Natale con un programma straordinario che ... ► veronasera.it
Madre e figlia muoiono carbonizzate in Tesla: Aspra piange Ivana e la piccola Liliana
Ivana Balistreri e la figlia Liliana vittime di un maxi incidente in California L’autostrada 87 ... ► notizieaudaci.it
Il Bernareggi fa il botto: al Museo Diocesano già 10 mila visitatori in due mesi
Bergamo. Il Museo Diocesano Adriano Bernareggi festeggia i suoi primi 10 mila visitatori accolti –... ► bergamonews.it
La Valtellina ad Artigiano in fiera
Prende il via questo fine settimana Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato... ► sondriotoday.it
Antigravity A1 ufficiale: con primo drone 8K a 360° al mondo le riprese impossibili diventano possibili
L’azienda, fondata da Insta360, lancia il suo primo prodotto: Antigravity A1. Un drone unico nel mo... ► dday.it
Accompagnato in comunità il minorenne accusato dell’accoltellamento di Afragola
Minorenne di Afragola collocato in comunità: gravemente indiziato dell’accoltellamento di un 19enne... ► puntomagazine.it
Salone del Mobile, partnership con Art Basel Miami e Hong Kong
Il Salone del Mobile.Milano apre una nuova fase del proprio percorso internazionale e sigla una par... ► ilgiornale.it
Improvviso guasto in via Vernieri: sospensione idrica ad horas
Perdita idrica improvvisa sulla rete in via M. Vernieri, all'altezza del civico 38: al fine di pot... ► salernotoday.it
Capitol Hill, Fbi arresta un sospettato
17.05 Le autorità Usa hanno arrestato una persona sospettata di aver piazzato bombe artigianali a W... ► televideo.rai.it
Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 4 dicembre 2025: ospiti senza Bruzzone, focus su perizia sul "DNA sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con Sempio"
Al centro della puntata di Ore 14 Sera la perizia depositata dalla biologa genetista Denise Albani... ► ilgiornaleditalia.it
Roma rilancia il progetto Scuole Aperte Natale per trasformare gli istituti in spazi di comunità durante le festività
Anche quest’anno Roma Capitale conferma il progetto Scuole Aperte Natale, che consente l’apertura d... ► orizzontescuola.it
Replaced, il nuovo trailer gameplay annuncia la data di uscita del gioco, un’esclusiva Xbox
Dopo anni di silenzi e rinvii, Replaced torna finalmente sotto i riflettori con un nuovo trailer ch... ► game-experience.it
"Note d'autore", a Solomeo il secondo reading concerto; "In ascolto con il Mistero"
Prosegue Note d'autore, l’omaggio che Solomeo dedica ogni anno ai racconti e alle sonorità delle F... ► perugiatoday.it
Fermo pesca: conclusi i pagamenti di 6 milioni di euro per oltre 2mila e 700 operatori pugliesi
LECCE – Fermo pesca 2024: l’attività amministrativa svolta dalla Direzione marittima ella capitane... ► lecceprima.it
Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 4 dicembre
Satira, cultura e intrattenimento a "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 4 d... ► comingsoon.it
Tutte le avventure della saga di supereroi più acclamata ora disponibili in streaming gratis
la saga di batman: i tre film di nolan ora disponibili in streaming gratuito La trilogia di Batman,... ► jumptheshark.it
A Cerveteri “Campus Etruria – Festival di Cultura, Musica e Futuri Possibili”
Cerveteri, 4 dicembre 2025 – Quattro giorni di eventi culturali dedicati all’orientamento universit... ► ilfaroonline.it
In Italia calano gli ascolti di Netflix, dal 27 al 25%, e Prime Video si consolida in vetta alla classifica 2025 con il 26% del mercato
Come certificano i dati di JustWatch relativi ai consumi svod (video on demand con abbonamento) in... ► ilgiornaleditalia.it
Lo ha chiamato Modric, l’ex compagno di squadra è pronto a dire sì al Milan
L’attenzione in casa Milan, come per molte altre squadre, è rivolta al calciomercato invernale e a ... ► tvplay.it
Fragilità e marginalità tra progetti e reti di territorio: il “Pit Stop” e le sue reti
Castelli Calepio. Nella lotta alla fragilità Bergamo si schiera in prima fila: mercoledì 3 dicembre... ► bergamonews.it
Temporali improvvisi, da mezzanotte è allerta meteo in Campania lo
Un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo valido dalla mezzanotte è stato diramato da... ► 2anews.it
Modena Capitale del Volontariato 2026, a Palermo il passaggio di testimone
Modena diventa ufficialmente Capitale italiana del Volontariato 2026. Sabato 6 dicembre, alle ore ... ► modenatoday.it
Cristiano Fiorio alla guida del marketing globale di Maserati
Ampliamento delle responsabilità in Maserati per Cristiano Fiorio, che assume – oltre all’incarico ... ► lettera43.it
Anestesia e rianimazione cardiotoracovascolare del futuro, al via Caract 2025
Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Si sono aperti a Bologna i lavori del Congresso Caract 2025 di An... ► iltempo.it
Roma, assoluzione per i tifosi accusati di minaccia aggravata
Dopo oltre 10 anni dalla vicenda, ritorna in auge la questione dei tifosi romanisti denunciati prim... ► sololaroma.it
Marvel conferma quale serie disney marvel cinematic universe devi vedere prima di avengers doomsday
Nel contesto dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU), l’evoluzione dei personaggi e le dinamiche... ► jumptheshark.it
Thomas Ledesma, chi è la vittima della tragedia a Lanzada. L’ultimo post con il video dall’elicottero: era il lavoro dei suoi sogni
Valmadrera (Lecco), 4 dicembre 2025 - “Un bravissimo ragazzo, un ottimo collega, un professionista ... ► ilgiorno.it
Tragedia Heysel, alla Camera dei Deputati un evento per ricordare una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio. Il ricordo di Ferrero
Tragedia Heysel, alla Camera dei Deputati si è deciso di commemorare uno dei giorni più tristi dell... ► calcionews24.com
Bonus giovani imprenditori under 35, l’Inps apre la procedura online: come presentare la domanda
Il servizio per richiedere il bonus giovani under 35 previsto dal Decreto coesione è ora disponibil... ► quotidiano.net
Gaza, Netanyahu: "Determinati a riportare a casa l'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele “non risparmierà alcuno s... ► lapresse.it
Disarticolata una centrale dello spaccio nell’aretino: sequestrati 7,5 chili di hashish
AREZZO – Disarticolata una centrale dello spaccio nell’aretino. Nella giornata di ieri (3 dicembre... ► corrieretoscano.it
Torna a Castelvetro “Viva Natale”, il ricco cartellone di eventi per le Festività
Con la giornata densa di iniziative di lunedì 8 dicembre ritorna anche questanno a Castelvetro Viv... ► modenatoday.it
"Di bronzo, di marmo, di parole": Federico Buffa a Oliveto Citra racconta "Storie di guerra per chi ama la pace"
Si terrà sabato 6 dicembre, alle 11 nell’Ecoteatro di Oliveto Citra, lo spettacolo “Storie di guer... ► salernotoday.it
Morto il boss Gerlando Alberti jr. Uccise una 17enne che scoprì per sbaglio la sua identità
AGI - È morto nei giorni scorsi il boss Gerlando Alberti jr, condannato all'ergastolo per l'omicidi... ► agi.it
Allegri vs Sarri: due mondi a confronto nella notte di Coppa Italia
Lazio-Milan non è soltanto una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: è l’ennesimo ... ► milanzone.it
Il 25 dicembre arriva al cinema ‘Buen Camino’ il nuovo film di Checco Zalone: ecco il trailer
Uscito il trailer di “Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone al cinema dal 25 dicembre. Il fi... ► lapresse.it
"Fino a 30 euro al giorno per lasciare l'auto in inverno sulla riviera nord": la denuncia di Giampietro (Pd)
Sul parchimetro la data è 4 dicembre 2024, cioè oggi e il costo del ticket del parcheggio è, dalle... ► ilpescara.it
Gol fantasma e ricorso: risultato non omologato in Serie D
Il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di una partita di Serie D: ecco cos’è successo “P... ► calciomercato.it
Gonna o tailleur, festivo ma non troppo. Le idee outfit festive chic per i party più formali di dicembre
Fioccano gli eventi pre-natalizi. E la cena aziendale di Natale è indubbiamente uno tra i più attes... ► iodonna.it
Natalino Balasso sul palco del Teatro Astra in “Giovanna dei disoccupati un apocrifo brechtiano”
Il Cinema Teatro Astra accoglie la prima veronese di “Giovanna dei disoccupati - un apocrifo brech... ► veronasera.it
Perché le Frecce tricolori oggi hanno volato sopra il centro di Roma: “Un boato fortissimo”
Le prove delle Frecce tricolori che domani sorvoleranno Roma, per il passaggio della fiamma olimpic... ► fanpage.it
Cloud Dancer: il colore Pantone 2026 è bianco come la neve, ecco come usarlo nel make up
Come usare il colore puro e spirituale per eccellenza, che volendola dire tutta, non è proprio per t... ► vanityfair.it
The Night Agent 3: Il primo intenso trailer della terza stagione ne svela la data d'uscita
L'agente Peter Sutherland sta per tornare su Netflix: ecco la data d'uscita della terza stagione di ... ► comingsoon.it
Calcio Napoli, Conte perde Lobotka per infortunio: non ci sarà contro la Juve
Pessime notizie per il Calcio Napoli e Antonio Conte: Stanislav Lobotka ha riportato un risentimento... ► 2anews.it
Stoccarda Bayern Monaco (sabato 06 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi favoriti nel Suedderby
È la settimana del Suddderby che vede al solito il Bayern Monaco a comandare la Bundesliga e lo Sto... ► infobetting.com
Uomini e Donne, Sossio Aruta e l’attuale rapporto con Ursula Bennardo: le rivelazioni
Sossio Aruta è ripartito dopo Uomini e Donne e la separazione da Ursula Bennardo. Lo ha raccontato ... ► anticipazionitv.it
La Fiamma Olimpica illumina la cultura di Roma: apertura serale straordinaria di alcuni musei
Roma, 4 dicembre 2025 – “Roma è pronta a scrivere una pagina nel viaggio della Fiamma Olimpica per ... ► ilfaroonline.it
Salutequità: “Urgente nuovo piano nazionale per garantire equo accesso a servizi”
(Adnkronos) – Disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche che compromettono l'equità e la te... ► webmagazine24.it
Rosalía annuncia il concerto in Italia: quando acquistare i biglietti per l’Unipol Arena a Milano 2026
Rosalía torna in Italia nel 2026: concerto il 25 marzo all’Unipol Forum di Milano con l’album LUX. ... ► fanpage.it
Isernia, rubano profumi nascondendoli nel passeggino, 2 donne espulse per 3 anni dalla città
Due donne romene fermate per furto in una profumeria di Isernia: recuperata la refurtiva, allontanat... ► virgilio.it