I dieci locali di Firenze in cui si ordina di più per l' asporto Ed ecco i cibi più amati
La piattaforma Deliveroo celebra i suoi nove anni nel capoluogo toscano. E per l'occasione assegna i suoi "Oscar" alle migliori insegne con cui collabora secondo le valutazioni dei fiorentini: ai primi tre posti della classifica Gelateria La Carraia, Beanstar Coffee e BoMo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
