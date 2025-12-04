I dem contro la tariffa sulla Mi-Meda | Più cara del Ponte sullo Stretto

Il pedaggio sull’ex Milano-Meda trasformata in Pedemontana è una "gabella ingiusta" e per dimostrarlo i consiglieri regionali del Pd fanno il paragone addirittura con il Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo Gigi Ponti e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali dem, percorrere il nuovo ponte, quando sarà finito, costerà in proporzione quasi dieci volte meno che fare da Lentate a Bovisio Masciago, oggi gratis sulla Milano-Meda e presto a pagamento sulla Pedemontana. "Quello del pedaggiamento della Milano-Meda è un tema di equità –sostiene Ponti –. Far pagare un tracciato che già c’era, anche rispetto ad analoghi tratti presenti e simili in altre regioni italiane, solitamente gratuiti, non può essere considerato logico, visto che parliamo di un’opera a servizio del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

