I Cure sono tra gli headliner di Firenze Rocks insieme a Lenny Kravitz e Robbie Williams

La lineup della nuova edizione di Firenze Rocks, l’ormai imperdibile appuntamento musicale estivo che si svolge principalmente alla Visarno Arena, si sta delineando. Tra i protagonisti del prossimo anno ci saranno anche i Cure, che si esibiranno il 14 giugno 2026. Lo stesso giorno calcheranno il palco anche Mogwai, Twilight Sad, Just Mustard e altri artisti che non sono ancora stati annunciati. La prevendita dei biglietti per le singole giornate o per tutto il festival partirà oggi, 4 dicembre alle ore 13. La vendita generale inizierà venerdì 5 dicembre sempre alle 13. Anche Robbie Williams nella lineup di Firenze Rocks 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Cure sono tra gli headliner di Firenze Rocks insieme a Lenny Kravitz e Robbie Williams

Scopri altri approfondimenti

Evento ECM : La Rete Locale di Cure Palliative nella ASL Roma 5 Un Giorno Dedicato al Valore della Persona. Professionisti sanitari e studenti, non perdete l'occasione di approfondire un tema cruciale per la nostra professione. Le Cure Palliative sono un'a - facebook.com Vai su Facebook

The Cure, Robbie Williams e Lenny Kravitz headliner di Firenze Rocks 2026 - La kermesse si terrà dal 12 al 14 giugno alla Visarno Arena. Secondo adnkronos.com

Firenze Rocks 2026: UFFICIALE 12 e 14 giugno 2026 con Lenny Kravitz e The Cure. Tutte le info e biglietti - Firenze Rocks annuncia gli headliner della nuova edizione, in programma il 12 e 14 giugno 2026 come sempre alla Visarno Arena. Si legge su virginradio.it

THE CURE: una data in Italia a giugno 2026 - Ebbene sì, dopo essere tornati con “ Songs of a Lost World “, i Cure sono pronti a presentarlo al pubblico italiano. impattosonoro.it scrive

Cure, Lenny Kravitz e Robbie Williams in Italia a giugno 2026 - Firenze Rocks ha annunciato gli headliner della nuova edizione, in programma il 12, 13 e 14 giugno 2026 come sempre alla Visarno Arena. Scrive rockol.it

Firenze Rocks: annunciati tutti gli headliner dell’edizione 2026 - Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure sono gli headliner di Firenze Rocks 2026, il 12, 13 e 14 giugno alla Visarno Arena ... Segnala billboard.it

I Cure in concerto in Italia a giugno 2026 - L’uscita è fissata a dicembre 2025, ma prima i fan potranno vederlo sul grande schermo: una distribuzione limitata nei cinema selezionati è prevista con biglietti in vendita dal 20 novembre «La ... Riporta rollingstone.it