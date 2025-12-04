I commercianti contro il Comune di Napoli e il murale di Maradona ' chiude'
AGI - Per il ponte dell'Immacolata napoletani e turisti rischiano di non poter accedere all'area dei Quartieri Spagnoli che ospita l'ormai celebre murale di Maradona, che accoglie ogni giorno migliaia di persone. Ad annunciarlo oggi sui social è La Bodega de Dios, il bar che affaccia proprio sulla famosa riproduzione del fenomeno argentino. Sarebbe la seconda serrata, dopo che il 14 ottobre i gestori delle attività della zona 'oscurarono' il piazzale per le multe e ai sequestri della polizia municipale e della polizia di Stato. Prosegue dunque il braccio di ferro tra esercenti e Comune, nonostante una tregua arrivata il 20 ottobre. 🔗 Leggi su Agi.it
