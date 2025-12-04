I commercianti contro il Comune di Napoli e il murale di Maradona ' chiude'
AGI - Per il ponte dell'Immacolata napoletani e turisti rischiano di non poter accedere all'area dei Quartieri Spagnoli che ospita l'ormai celebre murale di Maradona, che accoglie ogni giorno migliaia di persone. Ad annunciarlo oggi sui social è La Bodega de Dios, il bar che affaccia proprio sulla famosa riproduzione del fenomeno argentino. Sarebbe la seconda serrata, dopo che il 14 ottobre i gestori delle attività della zona 'oscurarono' il piazzale per le multe e ai sequestri della polizia municipale e della polizia di Stato. Prosegue dunque il braccio di ferro tra esercenti e Comune, nonostante una tregua arrivata il 20 ottobre. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondisci con queste news
Annunciata la protesta. Il comune replica ai commercianti - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo caos a Largo Maradona: mossa forte dei commercianti contro il Comune alla vigilia dell’Immacolata - I commercianti dell’area hanno annunciato una nuova chiusura di protesta per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Lo riporta magazinepragma.com
Largo Maradona chiuso, Comune contro i commercianti: "Non inviato nessun documento" - La nota di Palazzo San Giacomo: "Incontro quasi un mese fa, poi non abbiamo più saputo nulla" ... napolitoday.it scrive
Largo Maradona, ci risiamo. Commercianti contro il Comune: "Dal ponte dell’Immacolata chiuderà di nuovo" - Secondo gli esercenti/proprietari dell'area, il Comune non si sarebbe impegnato a rimuovere i sigilli posti alle loro attività lo scorso 14 ottobre, questo nonostante il reciproco impegno a risolvere ... Lo riporta napolitoday.it
I commercianti contro il Comune di Napoli, e il murale di Maradona chiude - Per il ponte dell'Immacolata napoletani e turisti rischiano di non poter accedere all'area dei Quartieri Spagnoli che ospita l'ormai celebre murale di Maradona, che accoglie ogni giorno migliaia ... Come scrive msn.com
Il Murale di Maradona ai Quartieri, nuovo scontro Comune-commercianti: chiuso per protesta dall’8 dicembre - I commercianti del Largo Maradona contro il Comune: "Non rispettati gli impegni, chiuderemo di nuovo il Murale al pubblico dalla Festa dell'Immacolata" ... Secondo fanpage.it
Il Comune: da esercenti nessun progetto - Sulla querelle relativa a Largo Maradona arriva la replica del Comune di Napoli alla protesta annunciata dai commercianti. Riporta rainews.it