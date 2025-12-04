I carabinieri restituiscono all' Archivio di Stato di Parma pregiati manoscritti di Giuseppe Verdi

Il 4 dicembre, alle ore 10,30, nella sala “Giovanni Drei” del complesso dell’ex Ospedale della Misericordia, sede dell’Archivio di Stato di Parma, il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha consegnato alla Direttrice dell’Archivio di Stato di Parma un prezioso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - I carabinieri restituiscono all'Archivio di Stato di Parma pregiati manoscritti di Giuseppe Verdi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Entrambe sono state recuperate a Suzzara negli ultimi giorni: https://primadituttomantova.it/cronaca/i-carabinieri-trovano-due-biciclette-elettriche-rubate-e-le-restituiscono-ai-proprietari/ - facebook.com Vai su Facebook

#Alife (CE): 114 computer, per un valore complessivo di 100mila euro, rubati all'Istituto Tecnico Industriale. I #Carabinieri li ritrovano e restituiscono l'intera refurtiva. Due persone denunciate per ricettazione ? carabinieri.it/in-vostro-aiut… Vai su X

Carabinieri restituiscono 12 reperti trovati a Venezia e Torino - Provenienti da scavi clandestini, sono stati consegnati allo Stato e affidati alla Soprintendenza di Venezia e ai Musei reali di Torino. rainews.it scrive

"Hanno servito la patria con amore", funerali di Stato per i tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano - La dignità dei familiari delle tre vittime, la dignità degli uomini dello Stato, la dignità delle istituzioni. Scrive ansa.it

Carabinieri morti, i funerali di Stato a Padova. Vescovo: "Hanno servito patria con amore" - Si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Da tg24.sky.it

Carabinieri morti a Verona, domani funerali di Stato a Padova: proclamato lutto cittadino - Si terrà domani l'ultimo saluto ai tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta a un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Lo riporta tg24.sky.it

I carabinieri Tpc restituiscono epistole manoscritte all'Arcidiocesi di Gorizia - I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno consegnato al delegato dell’Arcivescovo di Gorizia sei epistole manoscritte del XIX sec. Da rainews.it

Carabinieri restituiscono antichi manoscritti a Curia Gorizia - A margine della "Giornata Unesco dedicata alla lotta al traffico internazionale di beni culturali", i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Udine hanno ... Segnala notizie.tiscali.it