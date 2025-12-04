I carabinieri a casa sua Tatiana c’è un indagato per la sua morte | folla in strada
Una giornata che si è aperta con la speranza di un chiarimento si è trasformata, con il passare delle ore, in un nuovo capitolo di una vicenda sempre più oscura. Gli inquirenti hanno lavorato senza sosta per ricostruire gli ultimi momenti in cui Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa da giorni, sarebbe stata vista in vita. Le ricerche, intensificate sin dalle prime ore del mattino, hanno riportato l’attenzione sull’area di Parco Raho, dove alcuni testimoni avrebbero notato movimenti sospetti nel pomeriggio in cui la giovane è svanita nel nulla. >> “Tatiana è morta”. Tragico epilogo, la notizia arrivata ora: dove hanno trovato il corpo Secondo le prime informazioni raccolte, Tatiana avrebbe trascorso più tempo del previsto nei dintorni del parco, a circa 500 metri dalla casa di famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Tatiana Tramacere, possibile svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò: carabinieri a casa di Dragos - Approfondita perquisizione in casa del 30enne che per ultimo ha visto la giovane. Come scrive quotidiano.net
Ragazza scomparsa, i carabinieri a casa del 30enne che ha visto per ultimo Tatiana Tramacere - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare, per un'approfondita perquisizione, a casa del 30enne Dragos- Riporta ansa.it
Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo in un campo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Segnala msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Come scrive ilmessaggero.it
Tatiana Tramacere trovata morta: i carabinieri a casa di Dragos Gheormescu - Il corpo di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre, è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone. Come scrive msn.com
Carabinieri a casa 30enne che ha visto per ultimo Tatiana - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare a casa del 30enne Dragos- Da ansa.it