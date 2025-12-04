I carabinieri a casa sua Tatiana c’è un indagato per la sua morte | folla in strada

Una giornata che si è aperta con la speranza di un chiarimento si è trasformata, con il passare delle ore, in un nuovo capitolo di una vicenda sempre più oscura. Gli inquirenti hanno lavorato senza sosta per ricostruire gli ultimi momenti in cui Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa da giorni, sarebbe stata vista in vita. Le ricerche, intensificate sin dalle prime ore del mattino, hanno riportato l’attenzione sull’area di Parco Raho, dove alcuni testimoni avrebbero notato movimenti sospetti nel pomeriggio in cui la giovane è svanita nel nulla. >> “Tatiana è morta”. Tragico epilogo, la notizia arrivata ora: dove hanno trovato il corpo Secondo le prime informazioni raccolte, Tatiana avrebbe trascorso più tempo del previsto nei dintorni del parco, a circa 500 metri dalla casa di famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it