i brand che hanno detto no al black friday

Negli ultimi anni il Black Friday ha iniziato a dividere il mondo della moda, e sempre più brand hanno iniziato a dire no: stop alla maratona degli sconti, è la filosofia, ma acquisti consapevoli per sfilarsi dal meccanismo del consumo impulsivo. Una nuova sensibilità, che cresce stagione dopo stagione e porta con sé linguaggi e strategie molto diversi tra loro. I brand che dicono no al Black Friday. Ecoalf, per esempio, ha ribadito anche quest’anno il suo “ No al Black Friday ”. Nessun ribasso, nessuna corsa all’acquisto last minute: solo un invito a rallentare, a usare meglio ciò che già abbiamo, a preferire capi che durano. 🔗 Leggi su Amica.it

