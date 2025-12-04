I biglietti per Brescia la frase criptica dell’amico ossessionato e la lite | perché la famiglia di Tatiana Tramacere non crede all’allontanamento volontario
«Non so cosa sia successo, ma sicuramente non è un allontanamento volontario e la preoccupazione a casa è grande». È la certezza che da ormai dieci giorni assilla Vladimir Tramacere, il fratello della 27enne Tatiana scomparsa nel nulla da Nardò, in provincia di Lecce, la sera del 24 novembre scorso. Parlando ai microfoni del Tg3, il fratello ha sostenuto che nulla negli ultimi giorni avrebbe potuto far sospettare il suicidio: « Era serena e vivace ultimamente, felice, la Tatiana di sempre». Al momento, però, la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio al carico di ignoti. La lite e la riappacificazione con Dragos Gheormescu. 🔗 Leggi su Open.online
