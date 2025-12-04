I baby bianconeri rimontano 4 gol La beffa nel finale passa il Napoli
Cesena 4 Napoli 5 CESENA (4-3-1-2): Gianfanti; Zaghini, Kebbeh, Ribello, Marini (30’ st Ridolfi); Biguzzi (1’ st Domeniconi), Poletti (19’ st Mattioli), Berti; Tosku; Sanaj, Rossetti (1’ st Galvagno), Sanaj (1’ st Papa Wade). All.: Campedelli. NAPOLI ( 3-4-2-1): Pugliese; Eletto, Camelio (18’ st Olivieri), De Luca; Prisco (18’ st Testa), S. De Martino (11’ st G. De Martino), Caucci, Gorica; Anic (30’ st Melnyk), D’Angelo; Nardozi (30’ st Iovine). All.: Rocco. Arbitro: Dini di Città di Castello. Reti: 6’ pt Nardozi, 7’ pt Eletto, 19’ pt S. De Martino, 12’ st Camelio su rig., 22’ st Zaghini, 32’ st Papa Wade, 43’ st Domeniconi, 46’ st Mattioli, 48’ st D’ Angelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
