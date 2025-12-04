I 7 Anime più attesi che hanno superato le aspettative

Gli anime esistono da quando chiunque può ricordare, e anche se questo mezzo di intrattenimento è diventato mainstream solo negli ultimi anni, i fan lo guardano da decenni. Non si può negare che negli ultimi decenni siano stati pubblicate migliaia di anime e, sebbene non tutte le serie siano valide, alcune si sono distinte superando le aspettative. Ciò è particolarmente vero per gli anime pubblicati nell’ultimo decennio. Con la diffusione degli anime nel mainstream, alcune serie hanno superato le aspettative in modi inimmaginabili. Tuttavia, ci sono anche anime che hanno superato le aspettative in modo opposto, e questo è importante da notare, poiché i fandom sono molto espliciti su ciò che apprezzano e ciò che non apprezzano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

