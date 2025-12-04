hulk scopre la nuova armatura di iron man in un entusiasmante redesign marvel

L’universo Marvel si prepara a sorprendere ancora una volta, introducendo un’inedita versione di Hulk in un’armatura Hulkbuster. Questa scoperta, già anticipata durante Avengers: Infinity War, sta emergendo sotto i riflettori attraverso cover e annunci ufficiali, alimentando l’interesse dei fan e degli appassionati di fumetti. Hulk in una Hulkbuster: la rivoluzione cromatica e funzionale. Presentazione ufficiale e dettagli della copertina. La cover del fumetto mostra un Hulk potenziato con un’armatura verde, già nota ai fan di Marvel, ma rivisitata in una versione mai vista prima. La copertina viene resa nota da un artwork di Netho Diaz, accompagnato dalla promessa di Dan Abnett: “ intelligenza e forza in un’inedita combinazione “, rappresentata dall’ amplificazione delle capacità di Amadeus Cho attraverso questa armatura speciale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

