Hulk e la sua più grande immunità scoperta dopo oltre 60 anni

la resistenza del hulk alle tecniche magiche e alle battaglie contro doctor strange. Recentemente, Marvel ha svelato un’importante caratteristica riguardante l’ immunità del Hulk agli attacchi magici, una scoperta che si aggiunge alle sue già note resistenze fisiche e mentali. Questa novità emerge dall’uscita di Hulk: Smash Everything #1, in cui il colosso verde si confronta con il Doctor Strange, uno dei più potenti stregoni dell’universo Marvel. la vulnerabilità apparentemente invalicabile di doctor strange contro il gigante verde. Nel primo numero della nuova serie, Strange utilizza un incantesimo per offuscare la mente di Hulk, ma il risultato sorprende: l’attacco fallisce completamente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hulk e la sua più grande immunità scoperta dopo oltre 60 anni

Altre letture consigliate

In questa situazione Brooke Hogan deve essersi sentita davvero al sicuro, in mezzo a quelli che sono stati rispettivamente la più grande superstar del wrestling americano, suo padre Hulk, e del "puroresu" giapponese, Antonio Inoki. Nelle loro mani, la cintura - facebook.com Vai su Facebook

Hulk Hogan rese grande il wrestling - Hulk Hogan, che compie oggi 70 anni, è un ex wrestler da poco più di dieci: la sua lunghissima carriera durò infatti dal 1977 fino al 2012 e coincise con la trasformazione della disciplina in una ... Da ilpost.it

È morto Hulk Hogan, icona del wrestling. Trump lo ricorda: "Un grande amico, Maga fino al midollo" - Aggiunge anche che la causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco mentre si trovava in ... Lo riporta huffingtonpost.it

Morto Hulk Hogan: la leggenda del wrestling aveva 71 anni. Trump: «Era un grande amico» - A dare la notizia è stato Tmz, aggiungendo anche che a causare il decesso pare essere stato un arresto ... Come scrive corriere.it

Hulk Hogan, addio alla leggenda del wrestling (e grande fan di Trump) aveva 71 anni. Fatale un arresto cardiaco - Prima ancora di diventare sostenitore di Donald Trump, Hulk Hogan è stato il simbolo del patriottismo «buono» americano, diffondendo attraverso 40 anni di carriera nel wrestling gli ideali di libertà, ... ilmessaggero.it scrive

Addio a Hulk Hogan, leggenda del wrestling Usa. Il ricordo di Trump: «Ho perso un grande amico» - Il mondo dello sport e dello spettacolo piange Hulk Hogan, icona mondiale del wrestling professionistico, morto all’età di 71 anni a seguito di un arresto cardiaco. Segnala ilsole24ore.com

Dwayne Johnson ricorda Hulk Hogan: "Il più grande di sempre" - Dwayne Johnson ha scritto online: "Riposa in pace, Terry Bollea, ovvero The Immortal Hulk Hogan. movieplayer.it scrive