Inter News 24 Home Never Alone, l’Inter lancia la nuova campagna di Natale: tutti i dettagli e le iniziative per i tifosi nel comunicato del club. L’atmosfera delle festività avvolge il mondo nerazzurro. L’ Inter ha lanciato ufficialmente la sua nuova campagna di Natale, intitolata “Home Never Alone”. Un’iniziativa che, come comunicato dal club di Viale della Liberazione, mira a celebrare i valori universali della famiglia e dell’inclusione, pilastri fondamentali dell’identità interista che assumono un significato ancora più profondo in questo periodo dell’anno. LEGGI ANCHE: Supercoppa Italiana Inter, svelata la data di partenza di squadra e staff per Riyadh: anticipata la cena di natale Il progetto si apre con un video emozionale prodotto da Inter Media House, che vede protagonisti i volti noti della Prima Squadra: da Nicolò Barella, inesauribile centrocampista della Nazionale, al regista turco Hakan Çalhano?lu, passando per il difensore azzurro Alessandro Bastoni e il giovane attaccante francese Ange-Yoan Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Home Never Alone, l’Inter lancia la nuova campagna di Natale – VIDEO