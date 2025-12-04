Hollywood difende Paul Dano dopo le parole di Quentin Tarantino su di lui e Il Petroliere

Hollywood si schiera in difesa di Paul Dano dopo che Quentin Tarantino lo ha definito “il peggior attore SAG”. Mentre i cinefili si riversavano sui social media per sostenere le interpretazioni di Dano, la star di “Shang-Chi” della Marvel, Simu Liu, si è unita al coro di sostenitori postando su X: “ Non lo so amico, penso che Paul Dano sia un attore incredibile “. Mattson Tomlin, lo sceneggiatore che sta lavorando con il regista Matt Reeves a “ The Batman Parte II “, ha anche difeso Dano su X scrivendo: “ Sono davvero contento di vedere così tante persone tifare per Paul Dano questa settimana. Non solo è un attore straordinario, ma è anche un regista straordinario che trasuda controllo e una straordinaria empatia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hollywood difende Paul Dano dopo le parole di Quentin Tarantino su di lui e Il Petroliere

Scopri altri approfondimenti

Il regista francese difende il meccanismo dello sconto fiscale. Cruciale per l'industria dell'audiovisivo Oltralpe ma anche a Hollywood: "Gli stessi film americani non si girano quasi più negli Usa ma in Thailandia, in Grecia, in Francia, in Gran Bretagna. E in Itali - facebook.com Vai su Facebook

Hollywood difende Paul Dano dopo le parole di Quentin Tarantino su di lui e Il petroliere - Hollywood si schiera in difesa di Paul Dano dopo che Quentin Tarantino lo ha definito “il peggior attore SAG”. Si legge su msn.com

Quentin Tarantino rivela che NON è un grande fan di Paul Dano! - Paul Dano ha avuto una carriera impressionante, affermandosi come attore di prestigio apparendo e recitando in progetti acclamati dalla critica come Il petroliere, 12 anni schiavo, Prisoners e Swiss ... Segnala cinefilos.it

Quentin Tarantino devasta Paul Dano: "L'attore più fiacco di tutta Hollywood" - Il regista, con brutale onestà, ha rivelato che cosa pensa davvero dell'attore Paul Dano, star de Il petroliere, The Fabelmans e The Batman. Lo riporta cinema.everyeye.it

Quentin Tarantino attacca duramente Paul Dano - Quentin Tarantino è tornato a far discutere con una critica diretta e sorprende ... Scrive lascimmiapensa.com

Quentin Tarantino duramente attaccato per i suoi commenti contro Paul Dano - Diverse personalità di Hollywood hanno reagito alle dure critiche di Quentin Tarantino nei confronti dell'attore Paul Dano. Da cinema.everyeye.it