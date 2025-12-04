Hollywood difende Paul Dano dopo le parole di Quentin Tarantino su di lui e Il Petroliere

Hollywood si schiera in difesa di Paul Dano dopo che Quentin Tarantino lo ha definito “il peggior attore SAG”. Mentre i cinefili si riversavano sui social media per sostenere le interpretazioni di Dano, la star di “Shang-Chi” della Marvel, Simu Liu, si è unita al coro di sostenitori postando su X: “ Non lo so amico, penso che Paul Dano sia un attore incredibile “. Mattson Tomlin, lo sceneggiatore che sta lavorando con il regista Matt Reeves a “ The Batman Parte II “, ha anche difeso Dano su X scrivendo: “ Sono davvero contento di vedere così tante persone tifare per Paul Dano questa settimana. Non solo è un attore straordinario, ma è anche un regista straordinario che trasuda controllo e una straordinaria empatia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

