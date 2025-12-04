Hojbjerg Juve arriva la doccia gelata per i bianconeri | quell’annuncio lo allontana forse definitivamente

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quellannuncio sul centrocampista del Marsiglia lo allontana forse definitivamente. Il  calciomercato  della  Juventus  in vista di gennaio subisce un  netto e sonoro stop  direttamente dalla Francia. L’allenatore del  Marsiglia,  Roberto De Zerbi, ha infatti spento ogni speranza bianconera su  Pierre-Emile Højbjerg, il  centrocampista danese  individuato dalla  Vecchia Signora  come obiettivo primario per colmare le  lacune creative  a centrocampo. Intervenuto ai microfoni di  Sportitalia, il tecnico italiano è stato  inequivocabile, blindando di fatto il suo giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hojbjerg juve arriva la doccia gelata per i bianconeri quell8217annuncio lo allontana forse definitivamente

© Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quell’annuncio lo allontana forse definitivamente

Leggi anche questi approfondimenti

Juve: possibile ritorno di fiamma per Hojbjerg - Già la scorsa estate, il centrocampista danese era stato nei radar della Vecchia Signora che ha poi deciso di non affondare il colpo e di virare su altri obiettivi. Secondo it.blastingnews.com

Mercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Hojbjerg a gennaio - Il 30enne danese è uno dei punti fermi del centrocampo dell'OM e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Lo riporta it.blastingnews.com

Juve, un regista per Spalletti: Bernabé o Hojbjerg - I migliori film di Luciano Spalletti sono stati girati quasi sempre da un regista classico o da un uomo squadra carismatico: da David Pizarro (Udinese, Roma) a Stanislav Lobotka, il direttore ... Secondo gazzetta.it

Juventus, ciak si gira: serve un regista, caccia a Hojbjerg e Bernabé già a gennaio e Spalletti può sacrificare Locatelli - La sua nuova creatura sta prendendo forma con il passare dei giorni da quando l’ex Napoli si è seduto sulla nuova panchina. Riporta calciomercato.com

Juve, Spalletti cerca un regista: piace Hojbjerg, Bernabé affare più semplice per due motivi - E infatti la Juventus con Luciano Spalletti ora va alla ricerca di quello che Lobotka per lui è stato al Napoli, così come Brozovic all'Inter. Riporta m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Hojbjerg Juve Arriva Doccia