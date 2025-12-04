Hojbjerg Juve arriva la doccia gelata per i bianconeri | quell’annuncio lo allontana forse definitivamente

Hojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quell’annuncio sul centrocampista del Marsiglia lo allontana forse definitivamente. Il calciomercato della Juventus in vista di gennaio subisce un netto e sonoro stop direttamente dalla Francia. L’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha infatti spento ogni speranza bianconera su Pierre-Emile Højbjerg, il centrocampista danese individuato dalla Vecchia Signora come obiettivo primario per colmare le lacune creative a centrocampo. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il tecnico italiano è stato inequivocabile, blindando di fatto il suo giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve, arriva la doccia gelata per i bianconeri: quell’annuncio lo allontana forse definitivamente

