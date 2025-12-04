Hockey ghiaccio i convocati dell’Italia per la European Cup of Nations | 29 azzurri di scena a Budapest

Tra poco più di una settimana andrà in scena il secondo appuntamento della European Cup of Nations di hockey su ghiaccio, in programma a Budapest dal 12 al 14 dicembre. Tra le protagoniste del quadrangolare magiaro ci sarà anche l’Italia, impegnata nell’intensa preparazione verso il grande obiettivo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo staff tecnico azzurro ha diramato le convocazioni per il torneo ungherese selezionando 29 giocatori (come nella prima tappa della European Cup of Nations), tra i quali spiccano otto novità rispetto al roster visto a Sosnowiec anche se non figurano esordienti nella Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per la European Cup of Nations: 29 azzurri di scena a Budapest

