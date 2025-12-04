Ho perso la pensione e a 88 anni devo ancora lavorare | dopo il video riceve una donazione da 1 milione

Un ex militare di 88 anni, Ed Bambas, ha ricevuto oltre un milione di dollari di donazioni dopo aver raccontato la sua particolare storia sui social. Il veterano dell'esercito degli Stati Uniti ha perso la sua pensione ed è ancora costretto a lavorare come commesso in un supermercato, per otto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Ho perso la pensione e a 88 anni devo ancora lavorare": dopo il video riceve una donazione da 1 milione

Contenuti che potrebbero interessarti

"Ho 88 anni e devo lavorare, ho perso la pensione", la storia dell'ex militare e la sorpresa da 1 milione Vai su X

Speciale Immacolata 2025 – (Piraino, ME) 2 notti • €85 a persona • In Pensione completa • Dal 06/12 al 08/12 Lascia la routine alle tue spalle e festeggia l'Immacolata a Hotel Calanovellamare in Sicilia. Approfitta di questa offerta. Corri in Agenzia Viaggi e pre - facebook.com Vai su Facebook

“Ho 88 anni, ho perso la pensione e lavoro otto ore al giorno in un supermercato”: racconta la sua storia a un famoso influencer e in poche ore gli arrivano donazioni per ... - Un anziano di 88 anni racconta la sua storia di difficoltà dopo aver perso la pensione e riceve una sorpresa che gli cambierà la vita ... Scrive ilfattoquotidiano.it

"Ho 88 anni e devo lavorare", il web gli dona 1 milione e lo manda in pensione - Un uomo di 88 anni costretto a lavorare 8 ore al giorno come commesso in un supermercato perché ha perso la pensione. Riporta msn.com

"Ho 88 anni e devo lavorare, ho perso la pensione. Ecco perché" (1 / 2) - L’anziano, un veterano dell’esercito americano, trascorre ogni giorno otto ore al lavoro come commesso in un supermercato di ... Segnala donna.fidelityhouse.eu

Germania, influencer a 88 anni per... la pensione - Opa Werner è diventato un fenomeno social e le sue tasche ringraziano ... Da msn.com