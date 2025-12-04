Ho perso 55 chili Il nuovo Giovanni Ciacci dimagrito e completamente diverso | com’è diventato

Schietto, diretto, spesso tagliente quando commenta i look delle star, Giovanni Ciacci ha sempre fatto della trasparenza il suo tratto distintivo. E negli ultimi anni questa sincerità si è estesa ben oltre il suo ruolo televisivo: il costumista non ha nascosto la sieropositività, ha parlato dei problemi ai polmoni che gli impedirono di partecipare a L’Isola dei Famosi e ha affrontato senza filtri un passato complesso, segnato da disturbi alimentari e diabete. Un percorso personale che, settimana dopo settimana, ha iniziato a raccontare anche al pubblico, trasformando la fragilità in testimonianza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

