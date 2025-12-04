Ho perso 50 chili in un anno con Mounjaro evitando per due volte l’operazione bariatrica Mi si è abbassata la vista ma ora da 10 milligrammi devo passare a 15 | parla Giovanni Ciacci

Cosa hanno in comune Robbie Williams e Giovanni Ciacci? Una dichiarazione molto simile. Qualche giorno fa, la popstar di fama planetaria ha dichiarato di usare Mounjaro, un farmaco simil-Ozempic utilizzato per la cura del diabete ma anche per perdere peso. Williams aveva raccontato al Sun che, secondo lui – non ci sono ancora studi che confermano o smentiscono queste parole – le iniezioni di quel farmaco stanno deteriorandogli la vista. E ora Ciacci ha parlato dello stesso problema, a La Volta Buona. Intanto, c’è da premettere che lo stylist ha iniziato a utilizzare Mounjaro per problemi di salute e dunque sotto prescrizione medica e con un percorso lungo, controllato, calibrato per le sue necessità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso 50 chili in un anno con Mounjaro, evitando per due volte l’operazione bariatrica. Mi si è abbassata la vista ma ora da 10 milligrammi devo passare a 15”: parla Giovanni Ciacci

