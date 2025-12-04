Ho 88 anni ho perso la pensione e lavoro otto ore al giorno in un supermercato | racconta la sua storia a un famoso influencer e in poche ore gli arrivano donazioni per oltre un milione di euro

Ed Bambas ha 88 anni e lavora in un supermercato nel Michigan. Perché lavora alla sua veneranda età? Ha perso la pensione e ha dovuto quindi rimboccarsi le maniche. Bambas ha deciso di raccontare la sua storia a Wiedenhofer, un noto influencer, in un video: è andato in pensione dalla General Motors nel 1999 ma l’azienda ha dichiarato bancarotta nel 2012 e così la sua pensione è stata cancellata. Il New York Post riporta la testimonianza di Ed che ha spiegato di aver vissuto una vita serena con la moglie per più di 50 anni. Poi, lei si è ammalata. “La cosa che mi ha fatto più male è che quando mia moglie stava molto male, insieme alla pensione mi hanno tolto anche l’assicurazione sanitaria e tutto, tranne 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho 88 anni, ho perso la pensione e lavoro otto ore al giorno in un supermercato”: racconta la sua storia a un famoso influencer e in poche ore gli arrivano donazioni per oltre un milione di euro

