HBO Max da 5,99€ | Draghi Harry Potter e Sport Live da Gennaio ??

Gennaio 2026 HBO Max arriva in Italia con le storie che ti restano dentro a partire da 5,99€ al mese. Universo HBO, Warner Bros., DC, Harry Potter e produzioni originali italiane esclusive si incontrano in un'unica piattaforma dove i draghi convivono con lo sport live e i personaggi cult lasciano spazio a nuove leggende. Tre piani base più il pacchetto Sport aggiuntivo a 3€ per Eurosport 1 e 2?. 🔗 Leggi su Digital-news.it

