Hbo Max arriva finalmente in Italia | ecco quando potrai fare il nuovo abbonamento c’è anche lo sport
Il 13 gennaio 2026 segna una data che potrebbe ridisegnare le abitudini di milioni di italiani davanti allo schermo. Quel giorno, Hbo Max, il servizio streaming globale di Warner Bros Discovery, sbarca ufficialmente in Italia, portando con sé un’offerta che punta a distinguersi in un mercato ormai affollato. Non è un ingresso in punta di piedi: la piattaforma arriva con un arsenale che unisce franchise leggendari, produzioni italiane di peso e, soprattutto, sport in diretta. Un mix che nessun altro competitor può replicare esattamente così. Lanciato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2020, Hbo Max ha progressivamente conquistato oltre 100 Paesi tra America Latina, Europa, Asia Centrale e regione Asia-Pacifico. 🔗 Leggi su Screenworld.it
