Harry Potter la serie riceve la benedizione dei dirigenti HBO | i fan impazziranno!

Secondo Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, la prossima serie di “ Harry Potter ” della HBO si preannuncia come “ un adattamento davvero delizioso ” dei libri di J.K. Rowling. Intervenendo mercoledì a un panel a Londra, Aubrey ha rivelato che ne prossimi giorni visiterà il set della serie. “ Continuo a pensare che è un adattamento delizioso dei libri “, ha anticipato. “ E credo che quando la gente lo guarderà, penserà: ‘Questi sono i libri!’ “. Aubrey ha aggiunto che la serie è un’ottima rappresentazione dell’industria cinematografica britannica nel suo complesso. “ È stata creata da uno scrittore britannico, è diretta da un regista britannico e i suoi creatori sono i migliori che questo Paese abbia da offrire “, ha detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Harry Potter, la serie riceve la benedizione dei dirigenti HBO: “i fan impazziranno!”

Argomenti simili trattati di recente

HBO Max da 5,99€: Draghi, Harry Potter e Sport Live da Gennaio Vai su X

#SchermieLavagne 'HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN' Dopo i due capitoli di Chris Columbus, Cuarón raccoglie il testimone dell’epopea cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling e firma il miglior film della saga: imprime una virata rea - facebook.com Vai su Facebook

Harry Potter, la serie riceve la benedizione dei dirigenti HBO: "I fan impazziranno!" - Secondo Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, la prossima serie di “ Harry Potter ” della HBO si preannuncia come “ un adattamento davvero delizioso ” dei libri di J. Scrive msn.com

Harry Potter: Rupert Grint condivide il consiglio dato al nuovo Ron Weasley - Rupert Grint augura buona fortuna al nuovo Ron Weasley nella serie TV HBO di Harry Potter: ecco le sue parole. Riporta cinefilos.it

Annuncio spettacolare per la nuova serie TV di Harry Potter: sorpresa ai fan - Tutti i fan di Harry Potter possono stare più tranquilli: la nuova serie TV non commetterà questo errore enorme ... Da videogiochi.com

Serie Harry Potter, svelati i volti e i nomi dei nuovi protagonisti: ci sono anche Hermione e Ron - HBO ha ufficialmente annunciato il cast principale della nuova serie televisiva di Harry Potter, rivelando i volti dei tre protagonisti: Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, Arabella Stanton ... Da corrieredellosport.it

'Harry Potter', in arrivo la serie tv. Da Mark Rylance a Rachel Weisz: chi sarà nel cast? - off e prequel, parchi tematici, spettacoli teatrali, merchandising pressoché infinito e declinato in qualsiasi formato. Secondo quotidiano.net

Harry Potter: Rupert Grint svela se tornerà nella nuova serie HBO - Rupert Grint apre al ritorno in Harry Potter ma con cautela: l’attore commenta il reboot HBO e il suo futuro nella saga. Lo riporta cinefilos.it