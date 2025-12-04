Happy Pets Days | la solidarietà fa tappa all’Obi di Arezzo

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Anche la Toscana partecipa agli “Happy Pets Days”, l’iniziativa solidale di OBI dedicata alla raccolta di cibo, accessori e giochi per gli animali ospiti di rifugi, canili e gattili del territorio. L’appuntamento sarà sabato 6 e domenica 7 dicembre nei punti vendita OBI di Arezzo, Livorno, Montecatini, Navacchio e Sesto Fiorentino, con la collaborazione delle associazioni locali impegnate ogni giorno per il benessere degli animali. Durante queste due giornate, i clienti OBI potranno acquistare prodotti per animali e lasciarli in una speciale cuccia solidale all’interno del negozio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Happy Pets Days: la solidarietà fa tappa all’Obi di Arezzo

Altre letture consigliate

Pet Shop "Happy Pets" Vai su Facebook

Happy Pets Days: la solidarietà fa tappa all’Obi di Arezzo - Il 6 e 7 dicembre, nei punti vendita OBI di Arezzo, Livorno, Montecatini, Navacchio e Sesto Fiorentino sarà possibile donare prodotti per gli animali in cerca di casa, grazie al contributo di associaz ... msn.com scrive

Anche a Legnano gli “Happy Pets Days” - L’appuntamento sarà sabato 6 e domenica 7 dicembre nei punti vendita OBI di Como, Legnano, Magenta e San Giuliano Milanese di Obi per donare cibo alle associazioni che si occupano di animali ... Lo riporta legnanonews.com

Gli Happy Pets Days fanno tappa in Toscana - Il 6 e 7 dicembre ad Arezzo, Livorno, Montecatini, Navacchio e Sesto Fiorentino per aiutare rifugi, canili e gattili ... Lo riporta nove.firenze.it

Due giornate speciali dedicate agli animali: tornano gli “Happy Pets Days” - Il 6 e 7 dicembre torna l’iniziativa dedicata alla raccolta di cibo, accessori e giochi per i cuccioli ospiti di rifugi, canili e gattili del territorio ... Come scrive today.it

Happy pets days: l’iniziativa solidale per aiutare gli animali ospiti di rifugi, canili e gattili del territorio - Durante queste due giornate, i clienti Obi potranno acquistare prodotti per animali e lasciarli in una speciale cuccia solidale all’interno del negozio ... Da chietitoday.it