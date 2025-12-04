Hanna in aula il film delle violenze | Era pestata in maniera disumana Le dicevo di lasciarlo
Milano, 4 dicembre 2025 – Nella memoria di Marco G., amico di lunga data della ex ballerina e badant e 46enne Hanna Herasimchyk, è rimasto scolpito un episodio. “Quando abitava a Vignate – ha raccontato l’uomo in aula – mi ha chiamato chiedendo di andare da lei. Una volta a casa sua ho visto una cosa orribile: era piena di lividi, pestata in maniera disumana. Mi ha detto che c’era stata una lite violenta, ed erano intervenuti anche i carabinieri”. Scene che tornano a galla nel processo a carico di Konrad Marek Daniec, polacco di 43 anni, a ccusato di aver soffocato la sua ex compagn a, trovata morta il 13 giugno 2024 nel suo appartamento a Pozzuolo Martesana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
