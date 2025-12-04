Hamas rilascia penultimo ostaggio Israele attacca Gaza

Medio Oriente. È di un cittadino tailandese il corpo restituito allo Stato ebraico da miliziani palestinesi. L’uomo, un bracciante di 42 anni, era stato assassinato dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Hamas rilascia penultimo ostaggio. Israele attacca Gaza

