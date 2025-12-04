Hai presentato il 730 da solo? Controlla subito | il rimborso parte da dicembre
Dicembre è finalmente arrivato e con lui partono i rimborsi fiscali per chi ha presentato il modello 730 in autonomia, senza passare dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Se anche tu hai scelto questa modalità, preparati: l’Agenzia delle Entrate sta iniziando a erogare le somme spettanti direttamente sui conti correnti dei contribuenti. La procedura “senza sostituto d’imposta” riguarda diverse situazioni. Prima di tutto, chi non aveva più un lavoro attivo quando ha inviato la dichiarazione, pur avendo lavorato come dipendente durante l’anno fiscale precedente. Poi ci sono coloro il cui datore di lavoro non può gestire il conguaglio per motivi tecnici, chi era in procinto di andare in pensione al momento dell’invio e anche colf, badanti e lavoratori domestici, per i quali il datore di lavoro privato non può fare da intermediario fiscale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
