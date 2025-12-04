Guida Michelin 2026 | otto i ristoranti veronesi che brillano

La nuova edizione della Guida Michelin 2026 conferma Verona e la sua provincia come uno dei territori gastronomici più premiati del Veneto con ben otto ristoranti. Un panorama in cui convivono tradizione, visione contemporanea e un’identità precisa, raccontata da cucine che hanno saputo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Guida Michelin 2026: otto i ristoranti veronesi che brillano

Argomenti simili trattati di recente

Segnalati dalla Guida Michelin con il Bib Gourmand, questi locali fanno del rapporto qualità-prezzo il proprio punto di forza. A tavola si trovano pasta fresca e pescato del giorno, ma anche prelibati funghi porcini - facebook.com Vai su Facebook

Romagna da Bib Gourmand: nove osterie nella guida Michelin dove si mangia bene e si spende il giusto dlvr.it/TPXfM2 Vai su X

Guida Michelin 2026: otto i ristoranti veronesi che brillano - La nuova edizione della Guida Michelin 2026 conferma Verona e la sua provincia come uno dei territori gastronomici più premiati del Veneto con ben otto ristoranti. Scrive veronasera.it

Guida Michelin 2026 Puglia: due stelle in meno, restano otto ristoranti - La guida Michelin 2026 Puglia è stata presentata a Parma e segna un lieve arretramento per la regione: i ristoranti stellati passano da dieci a otto. Secondo pugliapress.org

La Guida Michelin 2026 premia i migliori dessert: a Catania vince il ristorante stellato Sapio - Tra i vincitori anche Sapio di Catania, guidato dallo chef Alessandro Ingiulla, accanto a prestigiose insegne in ... Riporta corrieretneo.it

Guida Michelin 2026, la Puglia perde le due stelle di Peschici e Lecce. Confermati otto ristoranti - Alla 71esima edizione della Guida presentata al Teatro Regio di Parma sono venute meno le stelle di «Porta da Basso» a Peschici e di Bros', quest'ultimo per trasferimento ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

L’Italia delle Stelle: la Guida Michelin 2026 racconta una nuova geografia del gusto - La Guida Michelin Italia 2026 introduce un nuovo Tre Stelle, due nuovi Due Stelle e ventidue nuove Una Stella, riflettendo una scena gastronomica dinamica e in continua evoluzione. Lo riporta globestyles.com

Ristoranti stellati della guida Michelin 2026: chi sale, chi sorprende e perché l’Italia non ha rivali - Nel cuore del Teatro Regio di Parma, tra velluti cremisi e luci tagliate come diamanti, la ristorazione italiana ha riscritto ancora una volta la sua geografia dell’eccellenza. Secondo domanipress.it