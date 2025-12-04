Il panorama dei personaggi coinvolti nel nuovo roster degli Avengers, guidato da Sam Wilson, sta emergendo attraverso le ultime conferme ufficiali. La formazione rappresenta un passo significativo nel processo di ricostituzione dei “Difensori della Terra” nel Marvel Cinematic Universe (MCU), segnando un’evoluzione rispetto alle versioni precedenti e offrendo nuove prospettive sulle potenzialità degli eroi coinvolti. la nuova squadra degli avengers: composizione e origini. La line-up annunciata ufficialmente vede Captain America come leader del gruppo, affiancato da Joaquin Torres, nel ruolo di Falcon, che assume una posizione di rilievo nella squadra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Guida alla squadra di captain america nei doomsday: storia poteri e curiosità