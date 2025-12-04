Guerra ucraina lo scontro sui territori e sulla Nato | i nodi che hanno bloccato il negoziato

Dietro le porte dorate del Cremlino, dopo una cena sontuosa e una fermata al Bolshoi, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono ritrovati a confrontarsi per cinque ore con Vladimir Putin, Yuri Ushakov. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra ucraina, lo scontro sui territori e sulla Nato: i nodi che hanno bloccato il negoziato

