Guerra ucraina lo scontro sui territori e sulla Nato | i nodi che hanno bloccato il negoziato

4 dic 2025

Dietro le porte dorate del Cremlino, dopo una cena sontuosa e una fermata al Bolshoi, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono ritrovati a confrontarsi per cinque ore con Vladimir Putin, Yuri Ushakov. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

guerra ucraina scontro territoriLo scontro sui territori e sulla Nato, i nodi che hanno bloccato il negoziato - Dietro le porte dorate del Cremlino, dopo una cena sontuosa e una fermata al Bolshoi, Steve Witkoff e Jared Kushner si sono ritrovati a confrontarsi per cinque ore con Vladimir Putin, Yuri ... Secondo ilmessaggero.it

guerra ucraina scontro territoriVertice USA-Russia, Putin: “piano Trump? Ok solo in parte”/ Scontro sui territori Ucraina: cosa succede ora - Pace in Ucraina, come è andato il vertice in Russia tra Kushner, Witkoff e Putin e cosa può succedere ora: piano di pace, territori, tensione UE ... ilsussidiario.net scrive

guerra ucraina scontro territoriGuerra in Ucraina Putin non cede a compromessi con Witkoff: il 20% del Donetsk e la sicurezza, i nodi irrisolti - L'incontro a Mosca di Steve Witkoff e Jared Kushner con il presidente russo Vladimir Putin si è risolto senza alcun compromesso. Scrive bluewin.ch

guerra ucraina scontro territoriGuerra Ucraina, concluso dopo 5 ore vertice tra Putin, Witkoff e Kushner. Cremlino: «Con Usa manca accordo sui territori» - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Lo riporta ilmattino.it

guerra ucraina scontro territoriGuerra Russia-Ucraina, le news di oggi 3 dicembre - Zelensky: «Fine del conflitto più vicino che mai, ma restano nodi». Scrive lastampa.it

guerra ucraina scontro territoriGuerra in Ucraina, ecco dove le forze militari della Russia stanno avanzando: la mappa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, ecco dove le forze militari della Russia stanno avanzando: la mappa ... Segnala tg24.sky.it

