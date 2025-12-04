Guerra alle keybox per affitti brevi a Milano | da gennaio saranno ufficialmente vietate
Da gennaio 2026 il Consiglio comunale di Milano ha vietato le scatole automatiche in città. Previsti da 100 a 400 euro di multa: ora chi affitta ha 30 giorni di tempo per rimuovere le keybox. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Se le keybox in strada non possono più stare, una soluzione sembra essere metterle dentro i bar, gli hotel e i supermercati. Così, gli ospiti degli airbnb (anche a Firenze) possono andare a ritirarle lì per poter accedere agli appartamenti. Il servizio si chiama «K - facebook.com Vai su Facebook
