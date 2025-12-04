Gucci Pre-Fall 2026 | Generation Gucci di Demna
Mi trovo davanti allo schermo del mio computer e sento che qualcosa di straordinario sta accadendo. Le immagini del lookbook “Generation Gucci” cominciano a scorrere davanti ai miei occhi e riconosco immediatamente quella luce teatrale, quel singolo riflettore su sfondo nero che mi riporta indietro di trent’anni. È Tom Ford, è il 1996, eppure siamo nel 2025 e questo è Demna che fotografa la sua prima collezione Pre-Fall per la casa fiorentina. La memoria che si fa presente. Il designer georgiano ha personalmente fotografato questo lookbook come se fosse uno show mai realizzato, un gesto che racchiude tutta la poetica di questa proposta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
