Gubbio contro la Pianese è il crocevia del campionato

Torna in campo tra due giorni il Gubbio di mister Di Carlo, che sabato alle 14.30 sarà di scena al “Comunale“ di Piancastagnaio per la 17esima giornata del girone B di Serie C. La sfida contro la Pianese, che si è giocata solo in altre due stagioni, è un importante crocevia per il percorso del Gubbio, che vuole e deve tornare alla vittoria per migliorare la propria situazione in classifica; contro i bianconeri sarà scontro diretto, visto che le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, 18, ed entrambe cercano di capire quali possono essere le proprie ambizioni. Ancora una volta, però, la squadra rossoblù dovrà fare i conti con le defezioni che si porta dietro ormai da qualche settimana: Spina e Tentardini, mentre saranno valutate le condizioni di La Mantia, Saber e Fazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio contro la Pianese, è il crocevia del campionato

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Si torna a giocare in trasferta per l'ottava volta, sabato ore 14,30. ? Pianese - Gubbio. Diciassettesima giornata di campionato. #forzavecchiocuorerossoblu #SerieCSkyWifi - facebook.com Vai su Facebook

Gubbio contro la Pianese, è il crocevia del campionato - 30 sarà di scena al “Comunale“ di Piancastagnaio per la 17esima giornata del girone B di Serie C. Come scrive lanazione.it

Serie C. La Pianese archivia il pareggio amaro. Tutti al lavoro: sabato arriva il Gubbio - E’ ripresa già ieri, al Comunale, la preparazione della Pianese. Secondo msn.com

DIRETTA/ Gubbio Pianese (risultato finale 1-0): tre punti agli umbri (Serie C, 7 marzo 2025) - Anchre l’inizio della seconda frazione di gara, di fatto, vede il Gubbio a fare la partita. Lo riporta ilsussidiario.net

Pianese, Formisano: "Dobbiamo alzare l’asticella, contro la Torres sarà dura" - Alla vigilia della sfida interna contro la Torres, il tecnico della Pianese, Alessandro Formisano, ha analizzato il momento della squadra e le insidie del match. Segnala tuttomercatoweb.com

Pianese, Birindelli: "Espulsione e rigore episodi che hanno pesato nello sviluppo della gara" - Dopo la sconfitta contro l'Arezzo, il tecnico della Pianese Alessandro Birindelli ha commentato: "Dispiace per la partita, anche perché ci lascia qualche strascico - Lo riporta tuttomercatoweb.com