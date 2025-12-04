Guasto sulla rete idrica a Coltano | terminato l' intervento di riparazione

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi la riparazione del guasto sulla rete idrica a Coltano che si era verificato martedì 2 dicembre. Sono in corso nel primo pomeriggio le manovre per il ripristino dell’erogazione idrica, che si completeranno progressivamente entro la serata. Come già. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Guasto sulla rete idrica a Coltano: terminato l'intervento di riparazione

Altre letture consigliate

?Guasto rete elettrica di corso Statuto, aggiornamento delle 12. Alcune utenze sono già state riattivate e Enel sta procedendo nella installazione di due generatori che, confidiamo, entro la giornata dovrebbero alimentare tutte le utenze ancora prive di energi - facebook.com Vai su Facebook

Andrea #Casu (PD): Ennesimo guasto sulla rete ferroviaria, ennesima giornata d’inferno per pendolari e lavoratori. Il consueto caos informativo conferma l’unica certezza dei passeggeri: con #Meloni e #Salvini le giornate nere nel trasporto ferroviario non finis Vai su X

Guasto alla rete idrica. Rubinetti senz’acqua - Un grave guasto alla rete idrica si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in Via Firenze a ... Si legge su lanazione.it

Nuovo guasto della condotta idrica a Quartu e nuovi disagi - Le squadre del pronto intervento di Abbanoa stanno completando l'intervento in corso in via Manara a Quartu Sant'Elena dove, durante la notte, si è verificata un'improvvisa rottura di una condotta ... Secondo msn.com

Catanzaro: proseguono i lavori per l’individuazione del guasto alla rete idrica, attivato un servizio autobotte - Proseguono i lavori per l’individuazione del guasto alla rete idrica di distribuzione, nelle zone Fortuna e Verghello, a Catanzaro, che provoca un abbassamento dei livelli di accumulo ed una diminuzio ... Scrive strettoweb.com

Guasto alla rete idrica, maxi perdita d’acqua a Valle Fiorana - Una colonna alta di acqua è schizzata verso l’alto in maniera spettacolare ed ha attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno subito segnalato il problema che si stava verificando. Scrive ilrestodelcarlino.it

Guasto alla rete idrica. Autobotti nei quartieri per garantire l’acqua - Ieri la città del Marzocco è rimasta all’asciutto per un guasto improvviso alla rete idrica e nel momento in cui stiamo scrivendo la situazione non è ... Come scrive lanazione.it

Guasto alla rete idrica, Riccò del Golfo resta senz’acqua - Riccò del Golfo – Un guasto all’impianto idrico che rifornisce Riccò del Golfo ha lasciato senza acqua il territorio per tutta la giornata di sabato. Da ilsecoloxix.it