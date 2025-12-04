GTA è bello quanto un romanzo di Dickens? No ma sono molto simili

Può sembrare un accostamento azzardato, ma Dan Houser, storico autore di Grand Theft Auto, sostiene che tra un open world moderno e un romanzo di Charles Dickens esistano sorprendenti somiglianze. Non nella qualità della scrittura — su questo Houser è chiaro: GTA non è bello quanto Dickens — bensì nella capacità di costruire un mondo vivo, coerente, pulsante, che sembra esistere indipendentemente dal giocatore o dal lettore. Durante una conferenza stampa per GTA 4, un giornalista di Paris Match gli disse che la serie “somigliava a Dickens”, e quell’idea lo ha accompagnato negli anni, influenzando il modo in cui pensa alla narrazione videoludica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

