Le scorte ridotte di Xbox Series X e Series S hanno alimentato negli ultimi mesi dubbi sul reale impegno di Microsoft nel settore console per questa generazione, soprattutto in un mercato in cui PS5 continua ad ottenere ottime vendite. Tuttavia, i fatti raccontano una storia diversa: la casa di Redmond ha messo in moto un piano produttivo ambizioso per aumentare la produzione di Series X e Series S, in vista di quello che potrebbe diventare l’evento più dirompente degli ultimi anni. L’arrivo di GTA 6, già definito da Rockstar Games come “ il più grande lancio videoludico della storia ”, ha spinto Microsoft a dare un’accelerata significativa alla produzione hardware. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6 ha spinto Microsoft ad aumentare la produzione di Xbox Series X e Series S presso Foxconn

