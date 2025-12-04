Grottaglie pedala attraverso la sua storia | successo per l’avvio delle attività di cicloturismo di Hi! Welcome Point

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta domenica mattina la prima uscita ufficiale del programma di cicloturismo promosso da AWA APS nell’ambito del progetto regionale “Luoghi Comuni”, realizzato in collaborazione con GSC Grottaglie Bike School. Un’iniziativa che ha trasformato il centro storico grottagliese in un vero e proprio percorso narrativo a cielo aperto, capace di coinvolgere cittadini, appassionati e curiosi in un viaggio lento e sorprendente tra arte, fede e pietra viva. L’itinerario ha condotto i partecipanti in un percorso di circa 6 chilometri attraverso undici tappe simboliche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

