Grottaglie pedala attraverso la sua storia | successo per l’avvio delle attività di cicloturismo di Hi! Welcome Point

Tarantinitime.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta domenica mattina la prima uscita ufficiale del programma di cicloturismo promosso da  AWA APS  nell’ambito del progetto regionale  “Luoghi Comuni”, realizzato in collaborazione con  GSC Grottaglie Bike School. Un’iniziativa che ha trasformato il centro storico grottagliese in un vero e proprio percorso narrativo a cielo aperto, capace di coinvolgere cittadini, appassionati e curiosi in un viaggio lento e sorprendente tra arte, fede e pietra viva. L’itinerario ha condotto i partecipanti in un percorso di circa 6 chilometri attraverso undici tappe simboliche. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

grottaglie pedala attraverso la sua storia successo per l8217avvio delle attivit224 di cicloturismo di hi welcome point

© Tarantinitime.it - Grottaglie pedala attraverso la sua storia: successo per l’avvio delle attività di cicloturismo di Hi! Welcome Point

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Grottaglie Pedala Attraverso Sua