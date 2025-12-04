Grosso incendio alla RoncaLab di Lomagna | evacuato lo stabilimento

Un grosso incendio ha coinvolto la RoncaLab di Lomagna, comune lecchese alle porte della Brianza. Il rogo è divampato intorno all'ora di pranzo di giovedì 4 dicembre, come reso noto dalla stesa azienda parte del gruppo Roncadin attivo nella produzione di pizze e pinse per la distribuzione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Grosso incendio alla RoncaLab di Lomagna: evacuato lo stabilimento

