Grosso incendio a Lomagna stabilimento evacuato

Un grosso incendio ha coinvolto la RoncaLab di Lomagna, comune della Brianza lecchese. Il rogo è divampato intorno all'ora di pranzo di oggi, giovedì 4 dicembre, come reso noto dalla stessa azienda parte del gruppo Roncadin attivo nella produzione di pizze e pinse per la distribuzione italiana e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Grosso incendio a Lomagna, stabilimento evacuato

