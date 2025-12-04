Grosseto 29enne muore dopo un malore durante partita calcetto | stava per diventare papà
Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici ed è morto nonostante una lunga rianimazione, iniziata sul campo e continuata in ospedale. La vittima è Matteo Legler, 29enne di Porto Ercole (Grosseto) avrebbe compiuto gli anni a Natale e, soprattutto, tra un mese sarebbe diventato padre. A dare l'allarme, dopo che il giovane si era accasciato a terra, sono stati i compagni di squadra. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
