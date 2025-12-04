Grinch-mania da McDonald’s | cosa c’è nella box da 9,99€ che sta andando a ruba

Stanno arrivando le feste e voi non vedete l'ora. che passino? Allora sicuramente il vostro spirito guida è il Grinch, la creatura malvagia che rovina il Natale ai bambini. E da oggi potrete – quasi – sentirvi come lui, indossando un pratico paio di calzini spaiati – sì, avete letto bene – cortesemente fornito da McDonald's. Nell'ambito dell'annuale iniziativa di sconti denominata Winter Days, la nota catena di fast food ha approntato una speciale Merry Grinchmas Box, dal costo di 9,99 euro, contenente quanto segue (citiamo dal sito ufficiale ) Un McMenu® Large a scelta tra:. Big Mac®. McChicken®.

