Grignani festeggia i 30 anni di Destinazione Paradiso | ‘Pausini? Amica ma non in quel momento’

La frattura con Pausini: «Non mi ha fatto ascoltare il brano». Nel giorno in cui festeggia i 30 anni anni di Destinazione Paradiso, Gianluca Grignan i decide di non scansare la parte più scomoda della memoria: «Laura non mi ha fatto sentire il brano, ha cambiato testo e significato. È un’amica, ma in quel momento non lo è stata». Parole nette, non urlate ma cesellate con l’evidenza di chi quella ferita l’ha digerita, non rimossa. La cover di La mia storia tra le dita, interpretata da Laura Pausini, era comparsa nella sua scaletta live a sorpresa. Una modifica sostanziale – «passando dalla prima alla terza persona» – che per Grignani non è stata solo un’operazione musicale, ma un intervento sull’identità emotiva della canzone: «Se abbiamo risolto velocemente, evidentemente non sono lontano dalla verità». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grignani festeggia i 30 anni di Destinazione Paradiso: ‘Pausini? Amica ma non in quel momento’

Grignani festeggia 30 anni di Destinazione Paradiso - Niente cellulari "per entrare nello spirito del 1995" alla presentazione live della nuova edizione speciale dell'album 'Destinazione Paradiso', in uscita il 5 dicembre per i 30 anni dalla pubblicazion ... Secondo ansa.it

Intervista – GIANLUCA GRIGNANI celebra i 30 anni di “Destinazione Paradiso”: nuova edizione un nuovo disco e due concerti-evento - In occasione del trentennale di Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani ha incontrato la stampa a Milano per presentare la nuova edizione speciale dell’album, in uscita il 5 dicembre. Da newsic.it

Bellissimo e “maledetto”: Gianluca Grignani trent’anni fa spettinava Sanremo con “Destinazione Paradiso”. L’album ha ridefinito il concetto di cantautore e popstar - A 30 anni dal brano che lo rese idolo degli anni '90, Grignani annuncia l'uscita di un'edizione celebrativa e un nuovo album ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Grignani: "Mi davano del maledetto a 23 anni, se ci avessi creduto mi sarei rovinato" - Il cantautore torna con la riedizione di 'Destinazione Paradiso' per i 30 anni dalla pubblicazione e annuncia due live a Milano e Roma. adnkronos.com scrive

Gianluca Grignani: «Laura Pausini ha fatto l'errore di non farmi sentire la sua versione del mio brano. Siamo amici, in quel momento non lo è stata» - Il cantautore, nel presentare la nuova edizione speciale di «Destinazione paradiso», è tornato sulla diatriba riguardante «La mia storia fra le dita» ... Scrive msn.com

Gianluca Grignani e la diffida a Laura Pausini: «Non si è comportata da amica. Se abbiamo risolto velocemente la cosa, evidentemente non ero così lontano dalla verità» - A Milano Gianluca Grignani ha celebrato i 30 anni di Destinazione Paradiso con una presentazione live “old school”: niente telefoni accesi, per ricreare – ha detto ... Lo riporta msn.com