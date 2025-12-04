Grignani | Basta Sanremo mai più | ecco perché Pausini un’amica ma…

Le parole di Gianluca Grignani durante la presentazione a Milano della nuova edizione dell'album 'Destinazione Paradiso'. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Grignani: “Basta Sanremo, mai più: ecco perché. Pausini un’amica ma…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Grignani until:2022-02-28 since:2022-02-01" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

?Immagina di aprire la porta di casa, guardare fuori e vedere la tua strada trasformata in un campo di battaglia fatto di buche e laghi d’acqua. Beh se abiti a Pavia e Provincia non devi immaginarlo, basta aprire davvero la porta di casa. In giornate come qu - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo, Irama e il retroscena delle cover: la mossa di Grignani gli ha messo ansia e agitazione - Archiviata l'ultima edizione del Festival di Sanremo vinta dal Mahmood e Blanco, spunta un retroscena legato a Irama: nella serata dedicata alle cover il cantante ha scelto di portare sull'Ariston 'La ... Scrive calciomercato.com