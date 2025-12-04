Greta Thunberg contro Giorgia Meloni e l' Italia | fottuto governo fascista! ; ancora una volta Greta è fuori strada

4 dic 2025

Parole surreali, che meritano un rapido commento critico. Mi sono piedi La piccola scandinava Greta Thunberg, vessillifera dell'ambientalismo neoliberale, ha recentemente tuonato contro il governo italiano della giullaresca destra bluette neoliberale: "fottuto governo fascista!", ha sbottato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

