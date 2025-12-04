Grazie dei Fiori la mostra sulla pittura fiorita con opere di grandi artisti del ‘900 e contemporanei in Palazzo del Podestà

Arezzo, 4 dicembre 2025 – A Montevarchi, come ogni anno, durante il periodo natalizio torna la grande cultura. Sabato 6 dicembre, alle ore 18.00, sarà inaugurata a Palazzo del Podestà la mostra “Grazie dei fiori – La pittura floreale nell’arte moderna e contemporanea”, promossa dalla Fondazione Mauro e Nuccia Capitani. L’esposizione rende omaggio ai pittori del Novecento e contemporanei attraverso un percorso di 40 opere, tra gli altri, di Ottone Rosai, Luca Alinari, Gastone Breddo, Sergio Scatizzi, Mario Marcucci, Venturino Venturi. Le opere, unite dal tema comune del fiore, sono state accuratamente selezionate dal Prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it

