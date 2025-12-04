Grazie dei Fiori la mostra sulla pittura fiorita con opere di grandi artisti del ‘900 e contemporanei in Palazzo del Podestà
Arezzo, 4 dicembre 2025 – A Montevarchi, come ogni anno, durante il periodo natalizio torna la grande cultura. Sabato 6 dicembre, alle ore 18.00, sarà inaugurata a Palazzo del Podestà la mostra “Grazie dei fiori – La pittura floreale nell’arte moderna e contemporanea”, promossa dalla Fondazione Mauro e Nuccia Capitani. L’esposizione rende omaggio ai pittori del Novecento e contemporanei attraverso un percorso di 40 opere, tra gli altri, di Ottone Rosai, Luca Alinari, Gastone Breddo, Sergio Scatizzi, Mario Marcucci, Venturino Venturi. Le opere, unite dal tema comune del fiore, sono state accuratamente selezionate dal Prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giusy Trimboli. Rino Gaetano · Ma il cielo è sempre più blu. Grazie per i fiori . Un po’ meno, senza offesa alla.. fiorista curiosa del motivo. Ricordiamoci sempre #chebelleparoleigesti e che quando c’entra l’#amore le spiegazioni complicano solo le cose. E po Vai su Facebook
Grazie dei Fiori”, la mostra sulla pittura fiorita con opere di grandi artisti del ‘900 e contemporanei in Palazzo del Podestà - Arezzo, 4 dicembre 2025 – A Montevarchi, come ogni anno, durante il periodo natalizio torna la grande cultura. Secondo lanazione.it
"Grazie dei fiori". Mostra di Capitani - Come ormai da tradizione, Montevarchi si prepara ad accogliere, nel periodo natalizio, la mostra della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani. Si legge su msn.com
Dai Bezzuoli a Tito Chelazzi torna pittura floreale dell'800 - Pittori col 'pollice' verde': così una mostra riscopre dal 5 dicembre a San Casciano Val di Pesa (Firenze) i fiori nell'arte toscana dell'800, genere che fu di gran richiamo anche presso le corti euro ... Si legge su msn.com
La pittura è ancora il fiore dell’arte? A Parma, una mostra risponde con 44 opere - Un giro di ricognizione sul suo stato di salute ce lo propone la mostra Bella figura. exibart.com scrive