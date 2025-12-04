Grazie a Flick il Barcellona è tornato irrazionale e magico il Camp Nou sembra di nuovo Disneyland El Paìs

“ C’è qualcosa nel nuovo Camp Nou che ricorda Disneyland “, scrive El Paìs. “Ma non la Disneyland delle brochure ufficiali, con Topolino e Minnie sorridenti come impiegati pubblici durante i turni pomeridiani e i supereroi Marvel – le nuove principesse del parco – a metà tra la promessa di esperienze immersive e la difesa del contratto collettivo. Ciò che questo stadio appena inaugurato evoca è l’immaginario dei bambini di Disneyland ben prima che i loro genitori commettano il sacrilegio di organizzare la loro prima visita: un territorio libero da spiegazioni razionali, un regno magico dove le leggi della fisica si piegano alle emozioni più pure e dove ogni angolo nasconde un miracolo pronto a essere esplorato attraverso le orecchie di topo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Grazie a Flick il Barcellona è tornato irrazionale e magico, il Camp Nou sembra di nuovo Disneyland (El Paìs)

