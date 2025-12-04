grave perforazione intestinale chirurghi salvano centenaria

Fermo, 4 dicembre 2025 – E’ arrivata al pronto soccorso di Fermo in condizioni disperate, con una perforazione all’intestino e con dolori lancinanti. Ma alla fine i chirurghi sono riusciti a salvarla e a dare un lieto fine a quella che poteva essere una tragedia che, invece, si è trasformata in una fiaba prenatalizia. E’ la storia di Iva Catalini, una centenaria di Fermo colta da perforazione acuta dell’addome. Quando la donna arriva in ospedale il problema maggiore è la sua età: ha 100 anni compiuti da sette mesi. Cosa fare allora? Se non la si vuole lasciare morire tra atroci sofferenze bisogna intervenire subito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

